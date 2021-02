Nîmes : une Semaine olympique et paralympique pour briser les tabous sur le handicap

Labellisée « Terre de jeux » dans le cadre des Olympiades de Paris-2024, la Ville de Nîmes participe à la semaine de découverte sportive dans le milieu scolaire et périscolaire dédiée à l’olympisme et au paralympisme. Pendant plusieurs jours, une centaine d’élèves principalement issus de classes nîmoises de CM1 ont quotidiennement foulé la pelouse de l’annexe du Stade des Costières. Sur place étaient proposés différents ateliers d’initiation sportive à des disciplines olympiques classiques ou à des sports en version paralympique.







A travers la pratique du handi-bike, du tennis de table de l’escrime, du vélo, du hockey sur gazon, de l’athlétisme, du tir à l’arc ou encore des sports collectifs adaptés, les jeunes Nîmois ont pu découvrir certaines disciplines et appréhender les difficultés de pratique liées au handicap. Une belle leçon de vie également inculquée dans les cours d’éducation civique et morale afin de porter un regard respectueux sur des personnes « différentes ». La vie ne s’arrête pas après un accident ou à cause d’un handicap porté dès la naissance… Le dépassement de soi et la volonté permettent fréquemment de dépasser la notion de handicap, voire même d’en faire une force pour réussir au plus haut niveau.







Un message défendu avec passion et conviction par la jeune championne nîmoise de ski handisport, Céline Derouallière, lauréate de plusieurs titres européens et nationaux en slalom, notamment. Une férue de sport qui a également pratiqué l’équitation dans des catégories de valides et arbitré des matchs de handball alors qu’elle ne dispose que de son bras droit. A 22 ans, Céline poursuit sa préparation en vue des Jeux paralympiques de Pékin-2022, partagée entre Nîmes, sa ville d’origine, et Grenoble, où elle pratique son sport de haut niveau, notamment à l’aide prothèses mécaniques pour pallier l’absence de bras gauche. Une rencontre et un discours qui ont fasciné le jeune public, conquis par la volonté de fer de la Gardoise, au parcours admirable.