Virtuoz : Un dispositif pour les étudiants malvoyants et non-voyants

Amen est atteint glaucome congénital, cette maladie a fait qu'il est devenu aveugle à l'âge de 10 ans. Il a l'habitude de se débrouiller dans la vie de tous les jours, étudiant en Master 2 de Lettres à l'UPVD il peut désormais bénéficier de Virtuoz.



Ce nouvel outil est un boitier, sur lequel l'étudiant malvoyant ou non-voyant peut disposer des plans de différents bâtiments de l'université. avec plan que l'on Cet écran dispose de reliefs, qu'Amen peut toucher et grâce à cela il peut imaginer le plan de l'étage, du lieu où il se trouve. Par ailleurs, des messages audio vont permettre d'indiquer par exemple le sens d'ouverture d'une porte, le revêtement au sol, etc.







L'idée de ce plan tactile, interactif est de se faire une carte mentale des différents lieux dans lesquels ces étudiants vont déambuler. C'est une startup toulousaine, FeelObject, qui a lancé ce système. L'université de Perpignan a donc décidé d'équiper un certain nombre de lieux de ce produit.



C'est un gros investissement pour la dizaine/quinzaine d'étudiants malvoyants et non-voyants de l'université. 28 176 euros ont été remis de la part d'AG2R afin que ce projet soit mis en oeuvre. De plus Virtuoz peut aussi évoluer et être utilisé pourquoi pas par les étudiants atteints de troubles autistiques ou dys.



Au sein de l'UPVD, 2% des étudiants, sur les 9 800 inscrits se trouve en situation de handicap. L'UPVD utilisent des solutions innovantes au bénéfice d'une amélioration de leur inclusion et de leur réussite académique pour assurer leur insertion professionnelle.